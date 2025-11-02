На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области перевернулось маломерное судно

СК РФ: два человека пропали после опрокидывания судна на реке Обь
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Маломерное судно перевернулось в акватории реки Обь в Новосибирской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Ингалинской протоки в Болотнинском районе. Всего на борту судна находились четыре человека, одного из них спасти не удалось.

«Один [человек] не пострадал, местонахождение двоих не установлено. Поиски пострадавших продолжаются», — говорится в заявлении.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

27 октября в Севастополе при проведении работ на территории морского завода опрокинулся плавучий кран. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, после происшествия были спасены 15 человек. Семерых из них госпитализировали с травмами легкой и средней степеней тяжести.

Глава населенного пункта отметил, что ЧП произошло в результате нештатной ситуации. На место выезжали сотрудники аварийных и спасательных служб, была создана комиссия по расследованию инцидента.

Ранее на Чукотке опрокинулась маломерная самоходная баржа.

