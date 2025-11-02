На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижневартовске двое мужчин избили посетителя магазина в ответ на замечание

Драка в нижневартовском супермаркете закончилась возбуждением уголовного дела
Shutterstock

Житель ХМАО сделал замечание двум незнакомцам и стал жертвой избиения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Инцидент произошел в одном из магазинов Нижневартовска. По словам свидетелей, двое мужчин пытались пройти к кассе вне очереди, из-за чего посетитель сделал им замечание, а в ответ получил удар. Информации о состоянии здоровья пострадавшего не поступало.

Сотрудники МВД провели проверку по факту случившегося и возбудили уголовное дело. Материалы дела уже переданы в следственный комитет.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мокшину М.В. доложить о принятом надзорным органом решении, а также об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

До этого безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней. По версии следствия, 34-летний житель Подмосковья пришел в магазин и ударил 20-летнего работника торговой точки, а затем похитил несколько флаконов с шампунем общей стоимостью более 4 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавший работник магазина обратился за медицинской помощью с ушибами.

Ранее в Свердловской области мужчина с бензопилой напал на молодых людей и попал на видео.

