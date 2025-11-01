На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней

В Ленобласти покупатель ударил продавца в магазине ради кражи шампуней
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Ленинградской области грабитель напал на продавца магазина и украл шампуни. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 октября в магазине на улице Щурова в городе Отрадное. По версии следствия, 34-летний безработный местный житель пришел в магазин и ударил 20-летнего работника торговой точки, а затем похитил несколько флаконов с шампунем общей стоимостью более 4 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавший работник магазина обратился за медицинской помощью с ушибами. Его отпустили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. Полицейские задержали подозреваемого у дома 2 по улице Щурова 31 октября.

Ранее рязанец украл смартфон у продавца супермаркета, чтобы подарить его сыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами