Безработный россиянин напал на продавца в магазине ради кражи шампуней

В Ленобласти покупатель ударил продавца в магазине ради кражи шампуней

В Ленинградской области грабитель напал на продавца магазина и украл шампуни. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 27 октября в магазине на улице Щурова в городе Отрадное. По версии следствия, 34-летний безработный местный житель пришел в магазин и ударил 20-летнего работника торговой точки, а затем похитил несколько флаконов с шампунем общей стоимостью более 4 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавший работник магазина обратился за медицинской помощью с ушибами. Его отпустили на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. Полицейские задержали подозреваемого у дома 2 по улице Щурова 31 октября.

