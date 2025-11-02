На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ульянов назвал сроки восстановления ЛЭП для снабжения Запорожской АЭС

Ульянов: ЛЭП «Феросплавная-1» для снабжения ЗАЭС отремонтируют к середине ноября
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ремонтные работы на линии «Феросплавная-1» для электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут завершиться в середине ноября. Об этом рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается линии «Феросплавная-1», то ремонтные работы на ней еще не завершены. По всем признакам это произойдет примерно в середине ноября», — уточнил дипломат.

25 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что внешнее обесточивание станции, которое длилось в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике. По ее словам, с 2022 года ЗАЭС десятый раз оказалась в так называемом «блэкауте» — без внешнего энергоснабжения.

22 октября в МИД России сообщили, что после непростых консультаций российской стороне удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня».

