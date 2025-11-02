В Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов

Прокуратура: пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский

На станции Комсомольск-Мурманский в городе Мурманск произошел сход пяти грузовых вагонов с рельсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли 5 вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего установит Мурманская транспортная прокуратура. В настоящее время на место происшествия направили восстановительный поезд.

23 октября Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщило, что четыре вагона, груженные углем, сошли с рельсов в Аларском районе Иркутской области. Инцидент произошел на железнодорожном пути № 14 станции Забитуй. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае сняли на видео охваченную огнем электричку.