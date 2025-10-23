В Иркутской области четыре вагона с углем сошли с рельсов

СК РФ: в Иркутской области завели дело по факту схода с рельсов четырех вагонов

Четыре вагона, груженные углем, сошли с рельсов в Аларском районе Иркутской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

Инцидент произошел на железнодорожном пути № 14 станции Забитуй. Никто из людей не пострадал.

«Размер ущерба составил более 1 млн рублей», — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. В настоящее время сотрудники СК проводят следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

17 октября на станции Сергач в Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. В результате несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Как рассказали в Центральном следственном управлении СК РФ на транспорте, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ. Специалисты принимали все необходимые меры, чтобы установить обстоятельства инцидента.

Ранее в Краснодарском крае сняли на видео охваченную огнем электричку.