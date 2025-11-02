На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о причастности пропавшего в тайге Усольцева к программам США

«Известия»: пропавший бизнесмен Усольцев был причастен к реализации программ США
Глава пропавшей в Красноярском крае семьи Сергей Усольцев был причастен к реализации американских программ. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, мужчина известен в Железногорске своим участием в реализации программы «Инициатива атомных городов». Журналисты отметили, что Усольцев был задействован в ней в 1990-е годы. Программу запустил департамент энергетики США, следует из материала.

Помимо этого, по информации газеты, глава семьи неоднократно привлекался к административной ответственности. Так, в 2024 году, по словам авторов материала, в отношении Усольцева было возбуждено дело по статье о нарушении в сфере финансов и налогов. В 2020 году мужчину оштрафовали за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц и ИП, говорится в материале.

30 октября стало известно, что Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был отчитаться по расходам средств из государственных грантов 14 октября.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подруга пропавшей Усольцевой рассказала о кризисе в отношениях между Ириной и ее мужем.

