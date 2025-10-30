СМИ раскрыли подробности вида деятельности пропавшей семьи Усольцевых

Пропавший со своей женой и пятилетней дочерью в Красноярском крае Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был отчитаться по расходам средств из государственных грантов 14 октября. Об этом сообщает RT.

По данным издания, на счетах бизнесмена и его компании остались крупные суммы денег.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ рассматривалось несколько версий: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу.