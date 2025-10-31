На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подруга пропавшей Усольцевой рассказала о кризисе в отношениях между Ириной и ее мужем

Подруга Усольцевой Шрайнер: Ирина хотела развестись с мужем, но передумала
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Сергей и Ирина Усольцевы, которые вместе с пятилетней дочерью месяц назад пропали в тайге Красноярского края, хотели развестись. Об этом заявила подруга Ирины Усольцевой Мария Шрайнер в эфире программы «Пусть говорят».

«Когда они думали про развод, разъезжались, пробовали как-то жить порознь, она мне рассказывала про этот период. Они не то чтобы расходились полностью — они пробовали, смотрели. В итоге, как потом Ира рассказывала, все равно она приняла решение быть вместе [с ним]», — сказала Шрайнер.

По словам подруги, супруги постоянно вместе ходили на «практики и ретриты». Иногда женщина одна посещала подобные занятия, но ее муж Сергей всегда поддерживал супругу и был готов ее сопровождать.

Накануне стало известно, что Сергей Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был отчитаться по расходам средств из государственных грантов 14 октября.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ рассматривалось несколько версий: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу.

