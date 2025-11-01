На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На автобусной остановке в Перми заметили «симпатичную женскую версию» Трампа

В сети завирусилось видео с женщиной-двойником Трампа из Перми
На автобусной остановке в Перми заметили женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Видео опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) местный житель Евгений Сажин.

Ролик начинается словами: «Шанс встретить Дональда Трампа в Перми очень мал, но никогда не равняется нулю». На видео автор приближается к женщине, которая стоит на остановке с надписью «300 лет Перми», и спрашивает, замечала ли она сходство с американским политиком.

«Ну, прямо», — говорит та.

После этого автор ролика поясняет, что речь идет о Трампе в «женском виде». Тогда женщина разводит руками и замечает, что, как и президент США, седая.

«Он симпатичный, вы тоже», — отмечает автор видео.

Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 3 млн раз и неоднократно прокомментировали.

В феврале этого года американский актер Алек Болдуин сорвался на комика Джейсона Скупа, который в костюме Дональда Трампа попытался «развести» артиста на контент для своих соцсетей. Болдуин, который и сам когда-то работал двойником американского политика на шоу SNL, в это время выгружал багаж из внедорожника перед своим домом в Нью-Йорке.

Ранее на Украине заявили, что на Аляску летал молодой «двойник Путина».

