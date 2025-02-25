«Я тебе шею сверну»: Алек Болдуин сорвался на двойника Трампа

Американский актер Алек Болдуин сорвался на комика Джейсона Скупа, который в костюме Дональда Трампа попытался «развести» артиста на контент для своих соцсетей. Об этом пишет Page Six.

Болдуин, который и сам когда-то работал двойником Трампа на шоу SNL, выгружал багаж из внедорожника перед своим домом в Нью-Йорке, когда к нем подошел одетый в темно-синий костюм и светлый парик Скуп.

«Алек, это твой любимый президент! Послушай, Алек, я предлагаю тебе полное прощение, потому что я хочу остаться друзьями», — сказал Скуп.

Скуп неоднократно попросил 66-летнего Болдуина поцеловать его кольцо, чтобы заслужить прощение за трагедию с оператором Галиной Хатчинс.

«Мы снова заняли офис. Вы [демократы] проиграли. Камала [Харрис] проиграла. Она где-то напивается», — продолжал говорить Скуп.

Он также попытался передать, что бы сказала Хатчинс.

«Сейчас она смотрит на меня сверху вниз, улыбающаяся и счастливая: «Спасибо, что противостояли человеку, который в меня выстрелил», — сказал он.

Тогда Алек Болдуин вышел из себя.

«Я хочу, чтобы ты был очень осторожен. Если бы здесь не было этой камеры, я бы сломал твою чертову шею пополам прямо здесь», — заявил актер, добавив, что мог бы засунуть камеру в зад комика.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Болдуин говорил, что после этого у него развилось психическое расстройство.

Ранее адвокат Пи Дидди отказался вести дело рэпера.