В Сербии суд утвердил обвинение по делу об обрушении вокзала в Нови-Саде

Высший суд в Белграде подтвердил обвинительное заключение, которые было инициировано отделением по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры города против менеджера компании «Infrastruktura železnice Srbije» и двух членов комиссии по техническому осмотру железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября прошлого года произошло обрушение навеса. Об этом сообщило агентство Tanjug.

«Вчера в ходе процедуры пересмотра решения по постановлению Апелляционного суда суд первой инстанции вынес решение, подтверждающее это обвинительное заключение», — говорится в сообщении.

По делу проходят менеджер по инвестиционному развитию АО «Инфраструктура Железница Сербие» Слободанка К. из Белграда, председатель Комиссии по техническому надзору Милутин С. и член этой Комиссии Биляна К. Издание не указывает полных имен и отмечает, что их обвиняют в совершении ряда преступлений, приведших к падению навеса на железнодорожном вокзале.

1 ноября — годовщина трагедии в Нови-Саде. В 2024 году на железнодорожном вокзале обрушился навес. В середине августа обострилась обстановка в сербских городах: начались протесты студентов и оппозиции. Участники акций блокировали дороги в вечерние и ночные часы, а также шли на противостояние с полицией.

Ранее Путин заявил о попытке Запада организовать цветную революцию в Сербии.

