В Москве осудили блогера, который выбросил кота из окна

Суд дал блогеру Ивану Namer 1,5 года колонии за жестокое обращение с котом
Останкинский суд Москвы вынес приговор блогеру Ивану Лебедеву (псевдоним Namer), который выбросил своего кота из окна четвертого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Судья признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным и приговорил к 1,5 года колонии общего режима.

30 марта стало известно, что Иван Namer выбросил из окна кота, расстроившись из-за проигрыша футбольной команды. Мужчина объяснил, что сделал это под влиянием эмоций. Он сказал, что кот в очередной раз сломал свой лоток, и это его расстроило. Также блогер признался, что еще одной причиной его поступка стало разочарование в связи с тем, что футбольная команда ПСЖ не стала чемпионом Франции.

Позже он опубликовал видео с котом и заверил, что животное здорово, однако инцидентом заинтересовалась прокуратура.

10 июня Лебедева арестовали по делу о групповом изнасиловании. Следствие установило, что 6 июня Лебедев совместно с товарищем в припаркованном автомобиле и у себя дома склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотических средств, а после изнасиловали их. Сразу после этого потерпевшие обратились в полицию.

Ранее в Тверской области артист театра выстрелил в кота.

