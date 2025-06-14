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Сбросившего кота с окна уличного художника арестовали по делу об изнасиловании

Стрит-арт-художника Namer арестовали по делу о групповом изнасиловании
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Стрит-арт художника Namer (настоящее имя Иван Лебедев) арестовали по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утверждается, что Лебедева арестовали еще 10 июня. По данным канала, он обвиняется в групповом изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и склонении к употреблению наркотиков.

Следствие установило, что 6 июня Лебедев совместно с товарищем в припаркованном автомобиле и у себя дома склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотических средств, а после изнасиловали их. Сразу после этого обратились в полицию.

Namer известен благодаря стикерам с никами пяти уличных художников, которые массово расклеивали в разных городах.

В апреле Namer уже становился фигурантом уголовного дела — он сбросил кота с четвертого этажа. Художник объяснял, что сделать это его заставило разочарование из-за проигрыша любимой футбольной команды. Он находился под запретом определенных действий.

Ранее основанная Зеленским студия сняла фильм об СВО.

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