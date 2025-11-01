На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане наградили дальнобойщика, обезвредившего 30 беспилотников

Глава Дагестана Меликов наградил уроженца республики, обезвредившего 30 дронов
close
Depositphotos

Глава Дагестана Сергей Меликов удостоил медали «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова, который обезвредил порядка 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому», — говорится в сообщении.

Глава Дагестана отметил, что настоящие герои живут среди нас, ведь в результате действий Гамидова удалось сохранить российские ракетоносцы и другие военные самолеты.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку вылетавших из фур украинских беспилотных летательных аппаратов, если такое предложение поступит.

Ранее в Дагестане наградили охотников, помогавших сбивать беспилотники.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами