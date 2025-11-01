В Дагестане наградили дальнобойщика, обезвредившего 30 беспилотников

Глава Дагестана Сергей Меликов удостоил медали «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова, который обезвредил порядка 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Уроженец Сергокалинского района Шамиль Гамидов работал водителем дальних рейсов и помог военнослужащим незамедлительно блокировать взлеты беспилотников. Их запускали из фуры для ударов по местному аэродрому», — говорится в сообщении.

Глава Дагестана отметил, что настоящие герои живут среди нас, ведь в результате действий Гамидова удалось сохранить российские ракетоносцы и другие военные самолеты.

1 июня украинские войска провели операцию под кодовым названием «Паутина», атаковав с помощью беспилотников аэродромы в пяти российских регионах. Целями стали объекты в Рязанской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Мурманской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, которые предпринимали попытки предотвратить атаку вылетавших из фур украинских беспилотных летательных аппаратов, если такое предложение поступит.

Ранее в Дагестане наградили охотников, помогавших сбивать беспилотники.