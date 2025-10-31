В Дагестане наградили охотников, помогавших сбивать беспилотники

Более 30 охотников из разных районов Дагестана, помогавших правоохранительным органам отражать атаки беспилотников, получили благодарности от МВД республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

По ее даным, в ведомстве собрались 34 охотника, чтобы каждому лично выразить признательность за участие в ликвидации воздушных угроз. По словам Гариевой, решительные и быстрые действия этих людей помогли силовикам нейтрализовать беспилотные аппараты, представлявшие опасность для населения.

Благодарности охотникам вручил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Он отметил, что ведомство пригласило участников событий, чтобы поблагодарить их за помощь в отражении нападения. Глава республиканского МВД подчеркнул, что в подобных ситуациях охотничье оружие при определенной дистанции может быть особенно эффективным, и добавил, что в регионе разработана система защиты граждан от подобных угроз.

В соцсетях до этого распространилось видео, на котором местный житель сбивает дрон из охотничьего ружья. По данным Минобороны, 22 октября над территорией Дагестана было уничтожено восемь беспилотников. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что целью атаки было одно из промышленных предприятий, пострадавших нет.

Ранее Владимир и Ярославль атаковали беспилотники.