Мигранта будут судить за изнасилование 86-летней российской пенсионерки

В Оренбуржье перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании 86-летней пенсионерки. Об этом сообщает Ural56.ru.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ— изнасилование. Материалы уголовного дела направлены в Оренбургский районный суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что пострадавшей в результате случившегося потребовалась медицинская помощь, в том числе хирургическое лечение. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел на территории садового некоммерческого товарищества. Пожилая женщина находилась на веранде своего дачного домика, когда к ней подошел знакомый мигрант, который подрабатывает строителем у жителей СНТ, и предложил выпить. После совместного распития алкоголя мужчина начал оказывать знаки внимания, а после отвержения домогательств изнасиловал пенсионерку.

