В Новосибирске незнакомец пытался изнасиловать женщину, угрожая ей ножом

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования под угрозой ножа. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщают «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 26 октября рядом с железнодорожной станцией Пригородный простор в Ленинском районе. Женщина обратилась в полицию и написала заявление, согласно которому неизвестный пытался изнасиловать ее неподалеку от микрорайона Чистая Слобода, угрожая ножом.

Позже одна из местных жительниц по описанию злоумышленника нашла фото похожего на него мужчины. Выяснилось, что он снимал квартиру в Чистой Слободе. Также, по словам знакомых, он страдал от наркотической зависимости.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

