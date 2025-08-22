Мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку на ее даче

В Оренбургской области мигрант предложил пожилой женщине выпить и изнасиловал ее. Об этом сообщает Orenday.ru.

Инцидент произошел на территории садового некоммерческого товарищества. Пожилая женщина находилась на веранде своего дачного домика, когда к ней подошел знакомый мигрант, который подрабатывает строителем у жителей СНТ, и предложил выпить. После совместного распития алкоголя мужчина начал оказывать знаки внимания, а после отвержения домогательств изнасиловал пенсионерку.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан.

До этого в Калининграде братья изнасиловали двух женщин и попали под суд спустя более десяти лет. Не исключается, что братья причастны к двум другим подобным преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2013 год.

Ранее насильник напал на двух девушек в одном из домов в Петербурге.