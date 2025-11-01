Россиян предупредили о новой схеме вербовки

Украинские мошенники разработали новую схему вербовки россиян, адаптируя ее под индивидуальные особенности мышления и внушаемости жертвы. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист Российской Федерации ученый-правовед Иван Соловьев.

Соловьев отметил, что украинские телефонные мошенники, действующие совместно со спецслужбами Украины, активно разрабатывают новые методы вербовки россиян, ориентируясь на пожилых людей и молодежь. По его словам, в результате, первые теряют деньги и недвижимость, а вторые становятся обвиняемыми в соучастии в мошенничестве и привлекаются к уголовной ответственности.

Он рассказал, что одной из последних схем, опробованных мошенниками, является звонок из военкомата с требованием уточнить персональные данные. Затем в течение часа поступает звонок от «Росфинмониторинга» с информацией о том, что из военкомата звонили мошенники, которые якобы оформили доверенность на перевод денежных средств и взятие кредитов. После этого следует третий звонок, якобы от «следователя» ФСБ и финансовой разведки, который сообщает о приостановке всех операций по доверенности.

«После этого начинается основная стадия спецоперации украинских негодяев. «Следователь» просит поспособствовать раскрытию деятельности преступной группы мошенников, забрать пакет с денежными средствами и отвезти его в назначенное место. Параллельно с этим идет обработка другого человека, которого также убеждают передать курьеру деньги, так как это позволит привести сыщиков к заказчикам преступления. А деньги будут возвращены сразу после окончания этой важной операции», - сказал Соловьев.

Он добавил, что технологии вербовки тщательно отработаны и корректируются по мере необходимости, в зависимости от склонности жертвы к внушению и ее критического мышления.

По словам юриста, «клиента» обрабатывает целая команда, звонки поступают из разных «ведомств», с указанием званий, должностей, юридических тонкостей и подробностей, а также с использованием поддельных удостоверений и других документов. Соловьев заявил, что завербованный курьер используется как одноразовое средство для передачи денег, и у мошенников также есть задача максимально его подставить, засветив на камерах и показав некую системность в его действиях, при этом их главной целью является завладеть деньгами пенсионера.

Соловьев заключил, что после получения наличных денег мошенники исчезают, а курьер, как правило, привлекается к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, несмотря на его утверждения об отсутствии преступного умысла.

Ранее сообщалось, что банкам, вернувшим украденное мошенниками, будут выплачивать премию.