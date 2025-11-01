Банкам, вернувшим украденное мошенниками, будут выплачивать премию

Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 ноября даст возможность банкам получать вознаграждение за возврат средств гражданам, пострадавшим от мошенников. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя НСПК.

Такой механизм появится в рамках сервиса «Добрая воля», в рамках которого банки могут договориться о добровольном возврате похищенных средств гражданам. Сервис работает через платформу Национальной системы платежных карт (НСПК) и не предполагает дополнительных комиссий. Вознаграждение составит 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию.

Выплаты будет делать банк-отправитель, которому возвращены средства. Дополнительные комиссии в пользу НСПК взиматься не будут.

До этого в МВД рассказали, как мошенники под видом возврата якобы ошибочного зачисления средств списывают деньги с банковских счетов россиян.

Ранее сообщалось, что россиянка продала квартиру, взяла кредит и отдала мошенникам почти 10 млн рублей.