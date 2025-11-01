Россиянина арестовали за попытку порубить мачете экс-супругу и ее избранника

В Челябинске арестовали обвиняемого в попытке порубить экс-супругу и ее нового избранника с помощью мачете. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде ареста. Суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 31 декабря этого года.

Инцидент произошел 31 октября у дома №2В по улице Румянцева. Предварительно, ранее судимый мужчина набросился с мачете и нанес удары по голове и туловищу своей бывшей жене и ее сожителю. Пострадавших спасли очевидцы и сотрудники полиции, которые пресекли действия агрессора. В результате обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение и поместили в реанимацию, подробной информации об их состоянии не поступало.

Ранее россиянин зарубил соседку мачете из-за замечания.