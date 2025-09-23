На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин зарубил соседку мачете из-за замечания

Житель Кузбасса расправился с соседкой, сделавшей ему замечание из-за шума
Евгений Биятов/РИА Новости

В Кузбассе мужчина расправился с женщиной, сделавшей ему замечание из-за громкой музыки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Кемеровской области.

В начале январе этого года 49-летний житель Мысков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слушал музыку в своей квартире. Соседка пыталась поговорить с мужчиной, что привело к конфликту.

Нападавший воспринял просьбу женщины убавить громкость как личный упрек и нанес ей два удара мачете в область шеи. Раненая успела вернуться в свою квартиру, где истекла кровью.

Недавно злоумышленник предстал перед судом и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима и обязали выплатить его 1,5 млн рублей родственникам жертвы.

Ранее на водителя автобуса набросились пассажиры после замечания в свой адрес.

