Россиянин пытался порубить мачете экс-супругу и ее нового избранника

В Челябинске мужчину заподозрили в попытке порубить мачете экс-жену с сожителем

В Челябинске 37-летнего мужчину заподозрили в том, что он пытался порубить мачете свою 34-летнюю экс-супругу и 39-летнего нового избранника. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 31 октября у дома №2В по улице Румянцева. Предварительно, ранее судимый мужчина набросился с мачете и нанес удары по голове и туловищу своей бывшей жене и ее сожителю. Пострадавших спасли очевидцы и сотрудники полиции, которые пресекли действия агрессора.

В результате мужчина и женщина с травмами попали в больницу, их отправили в реанимацию. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, расследование продолжается.

