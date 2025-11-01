Мачеха год избивала и оскорбляла падчерицу и предстала перед судом в Татарстане

В Татарстане осудили мачеху, которая год избивала и оскорбляла падчерицу

В Татарстане вынесли приговор 47-летней женщине, которая истязала десятилетнюю падчерицу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с июня 2023 года по июнь 2024 года в городе Альметьевске. Установлено, что женщина регулярно избивала ребенка и оскорбляла девочку. Поводом для издевательств послужили жалобы учителей на поведение школьницы. Об истязаниях стало известно, когда соседи рассказали отцу малолетней о криках из квартиры. После этого пострадавшая подтвердила факты систематических побоев педагогу-психологу.

Альметьевский городской суд признал подсудимую виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего. Вину женщина не признала. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

