В Новосибирске на детсадовца упала старая сосна в присутствии воспитателя

Сосна рухнула после обильных снегопадов в Сибири и чуть не придавила ребенка

Сосна едва не придавила ребенка во время прогулки в новосибирском детсаду. Об этом мать пострадавшего, Ольга, рассказала kp.ru.

Дерево упало на территории одного из детских садов Первомайского района, когда на улице находились около 30 детей. Воспитатель услышала подозрительный треск и предупредила их об опасности. Шестилетнему Ване повезло — в момент падения сосны он остался стоять на месте, но ствол дерева имел изгиб и рухнул на землю, лишь немного задев мальчика.

В результате он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и растяжение мышц позвоночника. Следующие восемь дней пострадавший провел в детской больнице №1. Администрация детсада принесла матери Вани извинения, однако умолчала о некоторых обстоятельствах в акте о расследовании несчастного случая.

«Там было сказано, что дерево якобы упало рядом с ребенком, не на ребенка. Что у сына якобы не было зафиксировано повреждений, свидетелей не было и виновных в этом нет. Я подписала акт, но с замечаниями. Слава богу, что остальные 30 детей остались невредимы, если бы воспитатели не крикнули детям - пострадавших было бы больше», — считает Ольга.

Она уже составила жалобы в СУ СКР по региону и прокуратуру Новосибирской области.

