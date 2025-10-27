На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как дерево едва не раздавило такси в Подмосковье

В Подмосковье дерево заблокировало дорогу перед такси и попало на видео
В Одинцовском городском округе дерево упало на дорогу перед автомобилем такси, водитель врезался в препятствие. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово» и публикует видеозапись инцидента.

«В районе села Крымское на проезжую часть внезапно обрушилось большое дерево. Происшествие попало на запись видеорегистратора. Инцидент привел к временному перекрытию шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что крупное дерево упало поперек дороги в непосредственной близости от автомобиля такси. Водитель затормозил, но не смог избежать наезда на препятствие. В результате машина прошла под ветками дерева, зацепив крышей ствол. От удара у нее разбилось заднее стекло.

После этого водитель остановился и включил аварийную сигнализацию. Водитель встречного грузовика смог избежать столкновения, остановившись перед возникшим препятствием. О пострадавших в ДТП не сообщается.

