Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

У Сергея Усольцева до исчезновения были штрафы по делам о нарушении финансового и налогового законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, большинство штрафов касались его фирмы ООО «Международный Центр Развития-Железногорск». Помимо этого, в 90-е годы бизнесмен участвовал в программе департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске.

Спустя некоторое время он активно критиковал власть и экономическую политику страны.

В 2015 году Усольцев в одном из интервью говорил, что власти «душат» реальный сектор, а российскую экономику ждет скорый крах. Мужчина задавался вопросом, стоит ли уезжать в Таиланд и становиться там дауншифтером (человек, который специально замедляет темп своей жизни, отказываясь от высокой карьеры и больших доходов в пользу более спокойной жизни).

До этого стало известно, что Усольцев владел фирмой по производству краски и должен был отчитаться по расходам средств из государственных грантов 14 октября.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ рассматривалось несколько версий: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее подруга пропавшей Усольцевой рассказала о кризисе в отношениях между Ириной и ее мужем.