Из России выдворят тысячи мигрантов после рейдов в Подмосковье

В Подмосковье завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на противодействие незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По итогам операции судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия проходили с 13 по 22 октября. В результате двух этапов операции выявлено свыше 15,7 тыс. административных правонарушений. Сотрудники полиции составили более 10 тыс. протоколов за нарушение режима пребывания в стране и свыше 2,1 тыс. — за незаконную трудовую деятельность.

Кроме того, по данным МВД, в отношении работодателей, привлекавших мигрантов без разрешения, оформили более 1,6 тыс. административных протоколов.

Следователи возбудили 748 уголовных дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства, из них 430 — по статье 322.3 УК РФ. Также зарегистрированы дела, касающиеся незаконного оборота наркотиков и иных преступлений, совершённых иностранными гражданами.

Ранее появились кадры задержания мигрантов в московском хостеле.