В Москве изменится срок оплаты ЖКУ

Срок оплаты ЖКУ в Москве изменится с 1 марта 2026 года

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в Москве изменится с 1 марта 2026 года. Соответствующее решение принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы, передает РИА Новости.

С первого месяца весны следующего года москвичи должны будут оплачивать счета до 15, а не 10 числа.

В ходе заседания редактор проекта, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов заявил, что от граждан поступали обращения о том, что им неудобно вносить плату до 10 числа, так как не всегда получают к этой дате зарплату или аванс. Этим и объясняются изменения в сроках.

При этом исключается возможность установления иного срока внесения платы договором управления многоквартирным домом или другим документом.

До этого сообщалось, что в России разрабатывается законопроект, предусматривающий массовый переход на цифровые платежи за жилищно-коммунальные услуги через ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги».

