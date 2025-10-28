В Госдуме назвали условия национализации объектов ЖКХ

Госфинансирование частных коммунальных сетей возможно только при национализации объектов ЖКХ, заявил «Газете.Ru» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он отреагировал на предложение Минстроя допустить использование бюджетных средств для модернизации частных коммунальных объектов.

«Отрадно, что правительство наконец расстается с иллюзиями, будто коммерсанты, собственники или концессионеры станут за свой счет обновлять коммунальную инфраструктуру. За государство никто и никогда эту задачу не решит. В ситуации, когда свыше 40% сетей требуют замены, требуются жесткие, давно назревшие меры», — считает Миронов.

Он отметил, что инициативу Минстроя можно поддержать, но только если отменят превышения предельных индексов для тарифов ЖКХ в связи с проведением инвестиционных проектов. Они, по мнению депутата, служат лишь прикрытием для необоснованных поборов с населения.

«Другое важнейшее условие: объекты, в которые бюджет вложил средства, должны быть национализированы. А вы как думали? Взять и подарить это дяде — типа мы все наладили, а теперь ты эксплуатируй, зарабатывай. Можно повесить на частника долг, но тогда, чтобы его погасить, он еще выше задерет тарифы, при том не факт, что бюджет получит деньги назад. Давайте будем последовательны. Бюджетные инвестиции — это национализация. Это сфера ответственности государства, которое не вправе открещиваться от своей обязанности», — заключил Миронов.

До этого министерство строительства и ЖКХ России предложило радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы разрешить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Об этом говорится в проекте изменений нормативных документов, сообщила газета «Известия».

Уточняется, что эта мера поможет отремонтировать котельные, а также инженерные сети.

Ранее россиянам напомнили о будущем смещении срока оплаты ЖКУ.