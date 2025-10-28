На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали условия национализации объектов ЖКХ

Депутат Миронов: объекты ЖКХ, в которые бюджет вложил средства, нужно национализировать
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Госфинансирование частных коммунальных сетей возможно только при национализации объектов ЖКХ, заявил «Газете.Ru» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Так он отреагировал на предложение Минстроя допустить использование бюджетных средств для модернизации частных коммунальных объектов.

«Отрадно, что правительство наконец расстается с иллюзиями, будто коммерсанты, собственники или концессионеры станут за свой счет обновлять коммунальную инфраструктуру. За государство никто и никогда эту задачу не решит. В ситуации, когда свыше 40% сетей требуют замены, требуются жесткие, давно назревшие меры», — считает Миронов.  

Он отметил, что инициативу Минстроя можно поддержать, но только если отменят превышения предельных индексов для тарифов ЖКХ в связи с проведением инвестиционных проектов. Они, по мнению депутата, служат лишь прикрытием для необоснованных поборов с населения.

«Другое важнейшее условие: объекты, в которые бюджет вложил средства, должны быть национализированы. А вы как думали? Взять и подарить это дяде — типа мы все наладили, а теперь ты эксплуатируй, зарабатывай. Можно повесить на частника долг, но тогда, чтобы его погасить, он еще выше задерет тарифы, при том не факт, что бюджет получит деньги назад. Давайте будем последовательны. Бюджетные инвестиции — это национализация. Это сфера ответственности государства, которое не вправе открещиваться от своей обязанности», — заключил Миронов.

До этого министерство строительства и ЖКХ России предложило радикально реформировать сферу ЖКХ, чтобы разрешить бюджетное финансирование ремонта частных коммунальных объектов. Об этом говорится в проекте изменений нормативных документов, сообщила газета «Известия».

Уточняется, что эта мера поможет отремонтировать котельные, а также инженерные сети.

Ранее россиянам напомнили о будущем смещении срока оплаты ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами