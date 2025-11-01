Агентство «Москва»: в аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация

Агентство «Москва»: службы направили в Шереметьево после работы пожарной тревоги

Экстренные службы направлены в московский аэропорт Шереметьево, там сработала пожарная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

«В терминале D авиагавани сработала пожарная сигнализация», — говорится в публикации.

Через некоторое время канал сообщил, что аэропорт работает штатно.

В мае в аэропорту Архангельска из-за воздушного шарика сработала пожарная тревога. Ребенок запустил воздушный шар, и он загородил датчик, из-за чего зазвучала сирена.

До этого в аэропорту Перми пассажирка включила пожарную тревогу из-за опоздания на рейс.

В полиции уточнили, что женщина должна была улететь в Санкт-Петербург в шесть утра. Кнопку пожарной сигнализации она нажала примерно в это время. В итоге она смогла улететь в 8:30 в Москву, откуда, по всей видимости, намеревалась вылететь в Санкт-Петербург. По факту произошедшего была инициирована проверка.

Ранее туристка заблудилась, опоздала на самолет и потребовала миллион с аэропорта.