На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агентство «Москва»: в аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация

Агентство «Москва»: службы направили в Шереметьево после работы пожарной тревоги
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Экстренные службы направлены в московский аэропорт Шереметьево, там сработала пожарная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

«В терминале D авиагавани сработала пожарная сигнализация», — говорится в публикации.

Через некоторое время канал сообщил, что аэропорт работает штатно.

В мае в аэропорту Архангельска из-за воздушного шарика сработала пожарная тревога. Ребенок запустил воздушный шар, и он загородил датчик, из-за чего зазвучала сирена.

До этого в аэропорту Перми пассажирка включила пожарную тревогу из-за опоздания на рейс.

В полиции уточнили, что женщина должна была улететь в Санкт-Петербург в шесть утра. Кнопку пожарной сигнализации она нажала примерно в это время. В итоге она смогла улететь в 8:30 в Москву, откуда, по всей видимости, намеревалась вылететь в Санкт-Петербург. По факту произошедшего была инициирована проверка.

Ранее туристка заблудилась, опоздала на самолет и потребовала миллион с аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами