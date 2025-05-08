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В аэропорту Архангельска возникла паника из-за шарика

В аэропорту Архангельска из-за воздушного шарика сработала пожарная тревога
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Marina Demidiuk/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Архангельска из-за воздушного шарика сработала пожарная тревога. Об этом пишет ИА «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой на данные регионального Минтранса.

Сообщается, что ребенок запустил воздушный шар, и он загородил датчик, из-за чего зазвучала сирена и пассажиров эвакуировали. После того, как это было обнаружено, пассажиры вернулись в аэропорт.

До этого в аэропорту Перми пассажирка включила пожарную тревогу из-за опоздания на рейс.

В полиции уточнили, что женщина, устроившая переполох в аэропорту, должна была улететь в Санкт-Петербург в шесть утра. Кнопку пожарной сигнализации она нажала примерно в это время. В итоге она смогла улететь в 8:30 в Москву, откуда, по всей видимости, намеревалась вылететь в Санкт-Петербург. По факту произошедшего была инициирована проверка.

Ранее в Шереметьево объявили тревогу из-за течи топлива у самолета.

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