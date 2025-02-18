В Перми женщина активировала пожарную тревогу, чтобы успеть на самолет

В аэропорту Перми произошла эвакуация из-за пожарной сигнализации, тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывавшая на рейс, сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на пермский линейный отдел МВД на транспорте.

«18 февраля в 8:00 в Линейное отделение полиции аэропорта г. Пермь поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации в связи с опозданием на рейс», — рассказали правоохранители.

По данным издания Aif.ru, в результате выходки посетители и работники аэропорта были эвакуированы.

В полиции уточнили, что женщина, устроившая переполох в аэропорту, должна была улететь в Санкт-Петербург в шесть утра. Кнопку пожарной сигнализации она нажала примерно в это время. В итоге она смогла улететь в 8:30 в Москву, откуда, по всей видимости, отправится в Северную столицу.

«Материал зарегистрирован в Пермском ЛО МВД России на транспорте. Сотрудниками полиции проводится проверка», – сообщили транспортные полицейские.

В этот же день в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали жительницу Тюмени, которая пыталась провезти в Россию 23 кг сувениров из Индии. В чемоданах у россиянки обнаружили около 350 фигурок, браслетов, благовоний, головных уборов и прочего. Женщина призналась, что этот товар не был предназначен для личного пользования, однако она не знала, что эти вещи подлежат декларированию. Путешественнице теперь грозит штраф и конфискация сувениров.

Ранее турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО.