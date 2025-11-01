На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Для военных появится отдельный вид социального контракта

В России с 1 января введут соцконтракт для участников боевых действий
true
true
true
close
Depositphotos

Социальный контракт станет доступнее для участников военной операции на Украине и их семей с 2026 года. Об этом сообщил Минтруд России.

«С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые расширяют возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Ключевым станет введение отдельного вида социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Заключение соцконтракта с этой категорией граждан будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Проект постановления разработан во исполнение поручения президента от марта 2025 года. Он направлен на поддержку участников военной операции для открытия ими собственного бизнеса.

Для желающих открыть собственное дело в рамках соцконтракта предусмотрена возможность получения единовременной выплаты до 350 тыс. рублей. Кроме того, они смогут получить финансовую помощь на обучение или повышение квалификации.

Летом в Госдуме предложили учредить должность военного омбудсмена для эффективной поддержки военнослужащих.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана семей военных с помощью ИИ.

