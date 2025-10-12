Россиян предупредили о новой схеме обмана семей участников СВО с помощью ИИ

ОП: мошенники стали применять ИИ для втирания в доверие к семьям участников СВО

Мошенники начали применять искусственный интеллект (ИИ) и IT-решения, чтобы втереться в доверие к семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Мошенники активно мониторят социальные сети, содержание постов, добавляются в группы членов семей участников СВО, чтобы получать доступ к персональным данным», — сказал член комиссии ОП.

Машаров добавил, что сейчас под особым контролем находятся группы, занимающиеся сбором средств на поддержку российских войск, закупкой беспилотников, поиском участников СВО и поддержкой их семей.

Накануне в МВД России сообщили, что злоумышленники начали выманивать у родственников участников СВО на Украине коды из СМС для взлома «Госуслуг». По данным специалистов, мошенники начали просить подобные сведения под предлогом записи в электронную очередь для получения наград.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в торговле липовыми справками для бойцов СВО.