Большинство опрошенных россиян гордятся своим гражданством

ВЦИОМ: 81% россиян гордятся тем, что являются гражданами РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они являются гражданами Российской Федерации. Результаты опроса размещены на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

Отмечается, 43% опрошенных прежде всего определяют себя как гражданина России, а больше половины респондентов (60%) уверены в том, что многонациональность страны делает ее сильнее. Помимо этого, 52% респондентов считают, что специальная военная операция (СВО) сплотила российское общество.

Во ВЦИОМ уточнили, что опрос проводился 26 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Накануне стало известно, что больше половины опрошенных россиян связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну. Согласно исследованию, словосочетание «иностранный агент» в сознании россиян прочно связано с негативными смыслами: чаще всего с образом врага и шпиона. В этом образе сочетаются как советские маркеры — шпион, лазутчик, засланный казачок, так и современные политико-правовые ассоциации с «пятой колонной».

Ранее в России заявили о росте патриотизма в стране после начала спецоперации.

