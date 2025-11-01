На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Химках двое рабочих упали с крыши пятиэтажки

СК: в Химках двое рабочих упали с крыши пятиэтажного дома, один из них погиб
Двое рабочих упали с крыши пятиэтажки в Химках, в результате чего один из них погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК России по по Московской области.

Инцидент произошел 31 октября во время высотных работ на крыше пятиэтажного многоквартирного дома — мужчины занимались установкой снегозадержателей.

«В определенный момент мужчины сорвались с крыши, в результате один из них при падении получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Сотрудники СК и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, былую проведены судебно-медицинские экспертизы. В настоящий момент причины и обстоятельства падения мужчин устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель)

Кроме того, сообщается что городская прокуратура Химок проведет проверку и даст оценку законности привлечения пострадавших к работе, а также соблюдению работодателем норм безопасности.

До этого в управлении информационной политики МГТУ им. Баумана подтвердили «Газете.Ru», что в одном из учебных корпусов электромеханика-лифтера насмерть придавил лифт. Там отметили, что трагедия произошла во время ремонтных работ.

Ранее тела трех рабочих нашли в канализации на юге Москвы.

