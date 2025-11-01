На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка скачала МAX и выиграла семейное путешествие по России

50-миллионной пользовательнице МАХ Акуловой подарили семейное путешествие
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россиянка Анна Акулова выиграла семейную поездку в любую точку России, став 50-миллионным пользователем мессенджера МАХ. Об этом сообщает ТАСС.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч», — говорится в сообщении.

По словам представителей мессенджера, женщина сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия.

Вручение подарком проводилось в офисе компании в Москве, куда Акулова приехала со своей 9-летней дочерью. Женщина рассказала, что подарок был для нее неожиданностью, но она уже знает, куда отправится вместе с ребенком.

Незадолго до этого стало известно, что число пользователей национальной платформы Max превысило 50 миллионов. Отмечается, что среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 млн пользователей.

Бета-версия цифровой платформы Max была запущена VK в марте этого года. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее Медведев завел канал в Max и пообещал рассказать, кто из врагов РФ «урод, а кто дебил».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами