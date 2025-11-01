На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчик избил кота в подъезде дома в российском городе

РЕН ТВ: во Владивостоке мальчик избил кота в подъезде
Во Владивостоке ребенок поймал кота в подъезде и избил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из городских многоквартирных домов. На видеозаписи, распространившейся в сети, мальчик сначала бьет животное об стену, а затем убегает с ним в руках вниз по лестнице — что происходило дальше, неизвестно.

По факту публикации видео жестокого обращения с животным правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность ребенка, фигурирующего на кадрах.

До этого в Рыбинске мужчина избил собаку молотком и отнес на помойку. Волонтеры подобрали животное и оказали ему помощь, однако у избитого пса в итоге отказали задние лапы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил ребенка в подъезде

