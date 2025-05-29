В Екатеринбурге мужчина избил ребенка в подъезде

Е1: в Екатеринбурге мужчина набросился на ребенка с кулаками из-за шума

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства нанесения побоев ребенку, родители мальчика обвинили соседа в избиении 11-летнего сына в подъезде дома. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел 26 мая. Трое мальчиков гуляли во дворе дома и увидели в одном из окон кота. Дети решили подняться на общий балкон, чтобы рассмотреть животное поближе. Шум в подъезде не понравился местному жителю, он выбежал на лестничную площадку, схватил школьника за капюшон и несколько раз ударил. Соседи скрутили нетрезвого дебошира и вызвали полицию.

«В отделе полиции нападавшего отпустили той же ночью, взяв лишь письменное объяснение. Ему грозит только административный штраф в размере 5 тысяч рублей», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

В городском МВД сообщили, что мужчина заявил, что не бил мальчика. Несовершеннолетний направлен на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в их квартире.