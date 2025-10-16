В Рыбинске мужчина избил собаку молотком и отнес на помойку

Житель Рыбинска выбросил собаку на помойку, изувечив ее молотком

Житель Рыбинска изувечил своего питомца молотком и стал фигурантом дела, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

За помощью к городскому прокурору Сергею Галыгину обратилась местная жительница. Она рассказала ему о пострадавшей от рук собственного хозяина собаке, которую в сентябре нашли на мусорке с многочисленными травмами.

Волонтеры подобрали животное и оказали ему помощь, однако у избитого пса в итоге отказали задние лапы. Зоозащитники осветили ситуацию в социальных сетях.

После обращения горожанки в прокуратуру полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье).

До этого россиянин отрубил лапы кошке, пробравшейся в его голубятню. После этого живодер подкинул искалеченное животное во двор к его хозяйке. Кошку прооперировали благодаря помощи неравнодушных горожан. Они уже подали заявление в полицию.

Ранее в Северной Осетии неизвестный выстрелил в глаз собаке в присутствии детей.