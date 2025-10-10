«Корпорацию СТС» обратили в доход государства в рамках дела о мошенничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, включая акции «Корпорации СТС». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России, по данным которой в 2015 году компания бизнесменов, не имея законных оснований, приватизировала компанию «Облкоммунэнерго», которая ранее принадлежала Свердловской области. Сообщается, что всего в составе активов корпорации находится 38 компаний с ежегодной выручкой в общей сложности свыше 120 млрд рублей.

В сентябре Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Ответчиками по этому иску выступают бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области.