Военные стран Запада обратились к технологии XVIII века в целях шпионажа

Economist: армии Запада обратились к воздушным шарам, чтобы шпионить за врагами
true
true
true
close
Shutterstock

Армии стран Запада обратились к использованию воздушных шаров в качестве инструмента для шпионажа за потенциальными противниками. Об этом пишет журнал The Economist.

«Военное воздухоплавание снова набирает популярность. Вооруженные силы обращаются к технологии XVIII века, чтобы шпионить за врагами», — говорится в сообщении издания.

Высотные воздушные шары по типу китайского шара, который был обнаружен над США в 2023 году, находятся в стратосфере, обычно на высоте 24-37 км. Это значительно выше высоты полета коммерческих самолетов, но гораздо ближе к земле, чем спутники на низкой околоземной орбите, которые находятся на высоте 160-2000 км.

Как пишет The Economist, более малая высота полета воздушных шаров означает, что они могут делать более качественные снимки земли, чем большинство спутников.

В конце сентября военный эксперт Александр Ивановский заявлял, что использование ВСУ воздушных шаров при атаке БПЛА на Россию стало актом терроризма, так как взрывчатка может попасть в жилые дома и детские сады.

23 сентября РБК со ссылкой на источники сообщало о том, что ВСУ использовали воздушные шары в большом количестве при атаке БПЛА на Россию в ночь на вторник.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по зданию детского сада.

СВО: последние новости
