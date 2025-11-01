На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала о ловушках мошенников в «черную пятницу»

Юрист Негробова: мошенники размещают в рекламе QR-коды-ловушки
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники «черную пятницу» размещают в общественных местах или в рекламе QR-коды-ловушки. Об этом сообщила РИА Новости юрист Мария Негробова.

«Кибермошенники в «черную пятницу» используют новую схему обмана: QR-коды-ловушки, которые они размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании», — рассказала она.

Негробова отметила, что аферисты каждый день придумывают что-то новое. Например, предлагают зарегистрироваться на легальном ресурсе и получить промокод на хорошую скидку в известных магазинах. Далее они требуют скриншот с этого сайта, где указана личная информация человека, в том числе данные банковской карты.

До этого в МВД предупредили, что мошенники активно используют период завершения подачи налоговых деклараций, действуя от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Аферисты звонят гражданам, сообщая, что их работодатель якобы не передал декларацию, и под этим предлогом просят заполнить «форму онлайн», назвав «для подтверждения» код из SMS.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег.

