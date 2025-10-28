На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег

МВД: мошенники через якобы ошибочный перевод на карту списывают деньги
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты под видом возврата якобы ошибочного зачисления средств списывают деньги с банковских счетов россиян. Об этом со ссылкой на материалы МВД РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что человеку приходит SMS-сообщение о поступлении денег на счет, которые были переведены с помощью услуги «Мобильный перевод» или с терминала оплаты услуг. После этого ему звонит неизвестный, утверждающий, что денежные средства были переведены ошибочно. Мошенник обращается с просьбой вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер. После того, как указанная сумма переводится, она списывается со счета.

В МВД порекомендовали в случае поступления таких просьб посоветовать звонившему обратиться в отделение банка с чеком. Если собеседник уверяет, что «потерял» чек, это, вероятнее всего, свидетельствует о мошенничестве.

27 октября в МВД сообщили, аферисты под видом собственников жилья стали просить съемщиков квартир оплатить аренду якобы по новым реквизитам.

Ранее в МВД рассказали, как защититься от фейковых видео.

