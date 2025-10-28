В МВД рассказали об очередной схеме обмана россиян

Мошенники активно используют период завершения подачи налоговых деклараций, действуя от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом, ссылаясь на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает ТАСС.

Аферисты звонят гражданам, сообщая, что их работодатель якобы не передал декларацию, и под этим предлогом просят заполнить «форму онлайн», назвав «для подтверждения» код из SMS.

Кроме того, злоумышленники присылают уведомление о якобы накопившейся задолженности с фальшивым номером горячей линии, на который перезванивает потерпевший. Еще одним мошенническим способом является «звонок от «Почты России» о срочном письме из налогового органа с просьбой назвать код для получения, что позволяет установить контроль над телефоном и аккаунтами.

Для предотвращения случаев мошенничества киберполицейские советуют гражданам поддерживать контакты с ФНС лишь через официальный сайт и приложение.

28 октября в МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы ошибочным переводом денег.

Ранее в Госдуме предложили новый способ борьбы с жилищными мошенниками.