В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

В Стамбуле три человека пострадали из-за взрыва газового баллона в жилом доме

В районе Багджылар в Стамбуле по неустановленной причине произошел взрыв газового баллона на цокольном этаже жилого дома, три человека пострадали. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

На место происшествия прибыли пожарные, медицинские работники и сотрудники полиции.

«Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи после оказания первой медицинской помощи», — говорится в материале.

При этом уточняется, что пожарные ликвидировали возгорание.

В результате взрыва и пожара здание получило повреждения.

В ночь на 25 октября произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома на улице Тимирязева в Сочи. В здании начался пожар, площадь которого достигла 15 квадратных метров.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что на месте происшествия ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. По его словам, 28 жильцов дома — семерых детей и 21 взрослого — направили в пункты временного размещения.

Ранее в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане.