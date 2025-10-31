В Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

В районе Багджылар в Стамбуле по неустановленной причине произошел взрыв газового баллона на цокольном этаже жилого дома, три человека пострадали. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.
На место происшествия прибыли пожарные, медицинские работники и сотрудники полиции.
«Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи после оказания первой медицинской помощи», — говорится в материале.
При этом уточняется, что пожарные ликвидировали возгорание.
В результате взрыва и пожара здание получило повреждения.
В ночь на 25 октября произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома на улице Тимирязева в Сочи. В здании начался пожар, площадь которого достигла 15 квадратных метров.
Мэр города Андрей Прошунин заявил, что на месте происшествия ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. По его словам, 28 жильцов дома — семерых детей и 21 взрослого — направили в пункты временного размещения.
Ранее в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане.