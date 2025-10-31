Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области

В Тамбовской области объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости.

«Внимание! Объявлена «Воздушная тревога» в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)», — гласит сообщение.

До этого в Воронеже была объявлена тревога из-за опасности неминуемой атаки украинских беспилотников (БПЛА). Губернатор области, Александр Гусев, через свой Telegram--канал настоятельно рекомендовал жителям проявлять бдительность, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон. Он подчеркнул, что в случае обнаружения БПЛА необходимо незамедлительно покинуть зону его видимости и сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.

Губернатор также добавил, что аналогичная тревога объявлена и в Нововоронеже по причине угрозы неминуемого удара дронами.

Утром 31 октября Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 130 беспилотников, которые запустили со стороны Украины.

Ранее а Западе сообщили о планах НАТО по «сдерживанию» России.