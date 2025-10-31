На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альпинист не выжил в горах из-за не эвакуировавшей его страховой компании

Альпинист из Австралии попытался взойти на гору в Непале, но не смог добраться до вершины. Об этом сообщает The Himalayan Times.

49-летний турист по фамилии Чан отправился в поход, но недалеко от вершины, на отметке более 7 000 метров, его самочувствие ухудшилось. Мужчина стал рвать кровью и потерял подвижность.

По словам представителя компании-организатора похода, их сотрудник был с Чаном и позвонил в страховую компанию, попросив прислать вертолет, так как мужчина не сможет спуститься самостоятельно. В компании заявили, что не могут спасти клиента и потребовали, чтобы Чан спустился в лагерь ниже и сам связался с ними.

Организаторы своими силами спустили альпиниста к лагерю, но вскоре он перестал дышать.

По данным The Guardian, страховая отказала в спасении, так как их клиент находился выше максимальной рабочей высоты, установленной авиационными правилами. Спустя четыре часа после сообщения о плохом самочувствии Чана пытались эвакуировать, но не смогли из-за «неблагоприятных погодных условий».

Когда мужчину доставили в лагерь, у него были обморожены руки и ноги. В тот момент спасти его было «невозможно из-за снега».

Ранее на Камчатке спасли застрявших на перевале туристов.

